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20:17   22 Февраля 2020
Россия

Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Президент Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит на олимпийской арене «Ледовый куб» в Сочи.

В турнире примут участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта и три кандидата в мастера спорта, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года. Среди почетных гостей состязания – чемпионы Советского Союза, Европы и мира по боевому самбо, смешанным боевым искусствам и по боям без правил.

Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. В сентябре 2006-го политик стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м ему вручили почетный диплом «Доктора в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Кроме того, российский лидер является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Он также имеет черный пояс по карате.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #сочи

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