Депутат Федоров назвал террористов «Сети» и Навального звеньями одной цепи

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ) и блогера Алексея Навального преступниками, выполняющих заказы за деньги Запада.

Федоров напомнил, что во время летних беспорядков в Москве прошлым летом, «общество» просило пересмотреть законодательство в этой области и объявить амнистию, чтобы выпустить из тюрем наркоманов и наркодилеров.

«Так вот, была информация, что за этими требованиями стояли курирующие нашу "пятую колонну" специалисты из США, которые пытались договориться с американскими мафиози и российским преступным миром о совместных действиях. Тогда это были далеко идущие планы, в деле "Сети"* мы видим похожую ситуацию», – рассказывает Федоров в беседе с ФАН.

Депутат уверен, что если власти РФ поддадутся на эти провокации «общественности», то усмирить всех выпущенных на свободу нарушителей будет уже невозможно, а возглавить эту «резню» сможет, например, блогер Навальный.

«И здесь, с "Сетью"*, фактически, такая же игра. Если пойти им навстречу, — преступный мир сразу поймет, что у российской власти есть слабина, и все эти бандиты начнут перекрашиваться в политические тона», – считает депутат.

Издание «Медуза» опубликовало резонансный материал о фигурантах "Сети"*, в котором утверждалось, что либералы боятся революции и роли, которую играл в протестном движении Навальный. По мнению Федорова, активность Навального и его сторонников неотделима от действий террористов «Сети»*.

«И Навальный – проамериканский, и все эти леваки – проамериканские. Все их действия объективно направлены на одну цель: ослабление российской государственности. И у Навального, и у всех остальных — цель именно такая, а что именно они говорят, значения не имеет», – убежден депутат.

Федоров уверен, что обществу пора задуматься, кого на самом деле защищают либералы и не поддерживать «пятую колонну» в ее стремлении нарушать порядок ради отчетов для американских кураторов.

* – террористическая организация, запрещена в РФ.