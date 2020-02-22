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Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

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Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

 Первая партия российских ЗРК «Панцирь-С1» доставлена в Сербию

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Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

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Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе
19:26   22 Февраля 2020
Россия

Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

Российские биатлонисты заняли четвертное место на чемпионате мира после того, как итальянские полицейские пришли к ним с обысками в шесть утра.

Золотую медаль в эстафете на ЧМ 2020, проходящем в итальянском Антхольце, взяла команда Франции, сообщает «Газета.ru». На втором месте норвежская команда, а бронзу взяли немецкие спортсмены.

Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

Сегодня утром стало известно об обысках, прошедших в отеле российских биатлонистов. Итальянская полиция пришла в отель к членам сборной России в 6 утра и начала обыск по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). У спортсмена Александра Логинова изъяли биатлонную винтовку и гаджеты. В ордере полицейских было сказано, что Логинова и его тренера Александра Касперовича подозревают в нарушении антидопинговых правил.

В МИД РФ сообщили, что намерены оградить российских биатлонистов от психологического давления со стороны итальянской полиции и решить «юридические вопросы».

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Автор: Тимофей Булочкин
#допинг #россия #спорт #новости #общество #биатлон

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