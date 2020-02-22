Сборная РФ по биатлону заняла четвертое место на ЧМ после утренних обысков

Российские биатлонисты заняли четвертное место на чемпионате мира после того, как итальянские полицейские пришли к ним с обысками в шесть утра.

Золотую медаль в эстафете на ЧМ 2020, проходящем в итальянском Антхольце, взяла команда Франции, сообщает «Газета.ru». На втором месте норвежская команда, а бронзу взяли немецкие спортсмены.

Сегодня утром стало известно об обысках, прошедших в отеле российских биатлонистов. Итальянская полиция пришла в отель к членам сборной России в 6 утра и начала обыск по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). У спортсмена Александра Логинова изъяли биатлонную винтовку и гаджеты. В ордере полицейских было сказано, что Логинова и его тренера Александра Касперовича подозревают в нарушении антидопинговых правил.

В МИД РФ сообщили, что намерены оградить российских биатлонистов от психологического давления со стороны итальянской полиции и решить «юридические вопросы».