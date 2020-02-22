Турция следует примеру США, поставляя смертоносное оружие в Ливию

Турция поставила так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии 100 тонн смертоносного оружия и боеприпасов. Предоставленное боевикам турецкое оружие может стать причиной гибели огромного числа мирных ливийцев.

Полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что своей военной поддержкой ПНС Турция нарушает действующее с 2011 года оружейное эмбарго ООН. По мнению эксперта, поддерживая ПНС Файеза Сарраджа, Турция следует примеру США, которые также пренебрегают мнением международного сообщества ради достижения собственных целей.

«Конечно, любое оружие само по себе представляет опасность, когда оно стреляет. То, что Турция поставляет современное и такое смертоносное оружие воюющей стране [Ливии] — это безобразие. Это является нарушением всех правил и законов Организации Объединенных Наций. У Турции есть плохой пример — это Соединенные Штаты, которые не придерживаются никаких международных правил. Вот Анкара и повторяет за своим союзником по НАТО», — объяснил специалист в беседе с ФАН.

Еще вчера в мисуратский морской порт прибыл военный корабль ВМС Турции, полный оружия, боеприпасов, техники и наемников для ПНС Ливии. За счет таких поставок Анкара регулярно оказывает военную поддержку террористическому режиму в Триполи, провоцируя эскалацию конфликта и продолжение кровопролития в североафриканской стране.