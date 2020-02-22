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 Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе

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Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

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Турция следует примеру США, поставляя смертоносное оружие в Ливию

Турция следует примеру США, поставляя смертоносное оружие в Ливию

 Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе

Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе
19:03   22 Февраля 2020
Весь мир

Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе

Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе

Еще один турецкий военный скончался в сирийском Идлибе от авиаударов, нанесенных 20 февраля, сообщили в Минобороны Турции.

20 февраля Турция заявила о гибели двух турецких военных и пятерых раненых при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

В мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в Идлибе и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #идлиб #турция #эрдоган

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