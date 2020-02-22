Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе

Еще один турецкий военный скончался в сирийском Идлибе от авиаударов, нанесенных 20 февраля, сообщили в Минобороны Турции.

20 февраля Турция заявила о гибели двух турецких военных и пятерых раненых при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

В мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в Идлибе и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики.