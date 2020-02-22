Лидера «желтых жилетов» арестовали за попытку несанкционированного протеста
Французская полиция арестовала лидера протестного движения «желтые жилеты» Эрика Друэ, сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что мужчина пытался устроить несанкционированную акцию протеста во время ежегодного Международного сельскохозяйственного салона в Париже, где находился французский лидер Эммануэль Макрон. Лидер движения успел вступить в перепалку с охраной Макрона, которая просила его удалиться на основании постановления префектуры.
В то же время, одному из представителей «желтых жилетов» все же удалось пообщаться с Макроном. Женщина средних лет без светоотражающего жилета, но представившаяся участницей движения, выразила главе государства недовольство проводимой правительством пенсионной реформой, из-за которой с декабря по всей Франции проходят забастовки и массовые демонстрации.
Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.