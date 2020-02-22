Первая партия российских ЗРК «Панцирь-С1» доставлена в Сербию

Отечественные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1» доставлены на сербский военный аэродром, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин. По словам министра, такие ЗРК — единственные в регионе: они необходимы, чтобы поддерживать военный нейтралитет.

«Сегодня на аэродром «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице прибыла первая часть системы «Пацирь-С1», — заявил Вулин, цитирует военное ведомство Сербии.

Поставки начались 19 февраля, а 17 февраля Вулин встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы договориться об оружейных поставках. Сербские военные уже обучены работе с «Панцирем-С1»: комплекс действует в малом радиусе, управляется двумя или тремя операторами и предназначен для защиты небольших военных объектов от воздушных атак.

Ранее сообщалось, что ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» усовершенствовали для защиты объектов от мини-дронов: для этого в ЗРПК улучшили локационные средства для обнаружения малозаметных целей. Сейчас «Панцирь» защищает российскую авиабазу «Хмеймим» и порт Тартус в Сирии.