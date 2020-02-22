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Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

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Офис Зеленского призвал не определять отношения РФ и Украины геополитическими амбициями

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Турция следует примеру США, поставляя смертоносное оружие в Ливию

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Минобороны Турции сообщило о гибели ещё одного турецкого военного в сирийском Идлибе
18:33   22 Февраля 2020
Россия

Кудрин надеется на преодоление критической ситуации с ВИЧ в России

Кудрин надеется на преодоление критической ситуации с ВИЧ в России

Лечению ВИЧ в России уделяется все больше внимания, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом чиновник написал в своем Твиттере.

«Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», — заявил Кудрин в соцсети.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «ничего не слышал» об указаниях Владимира Путина по поводу противодействия ВИЧ-инфекции в РФ.

Накануне издание «Коммерсант» заявило со ссылкой на «неопубликованные» документы, имеющиеся в распоряжении редакции, что президент приказал проработать вопросы, связанные с профилактикой и лечением ВИЧ на территории страны. 21 февраля Роспотребнадзор заявлял о росте числа детей и подростков, инфицированных этим ретровирусом.

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Автор: Тимофей Булочкин
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