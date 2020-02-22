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18:02   22 Февраля 2020
Россия

Жириновский предложил ответить на «ядерный удар» Пентагона учениями на границе США

Жириновский предложил ответить на «ядерный удар» Пентагона учениями на границе США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести учения на границе Мексики и США в ответ на «ядерный удар» Пентагона.

«Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения. Что скажут американцы?», — спросил Жириновский во время присуждения званий «Почетный кремлёвец» в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Депутат подчеркнул, что Россия только теоретически рассматривает ответные удары в мирное время, в то время как США проводят реальные военные учения на границе с РФ, что подвергает опасности мирное население.

«Они стоят у наших границ, в наглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием и отрабатывают учения — ответный удар», — сказал Жириновский.

21 февраля Пентагон провел учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Америки. Согласно сценарию, по которому проводилось учение, отрабатывалась ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Москва решает ограниченно применять ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.Сообщается, что во время учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как Вашингтон повел бы себя в такой ситуации.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #пентагон #учения #жириновский #лдпр

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