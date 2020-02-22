Жириновский предложил ответить на «ядерный удар» Пентагона учениями на границе США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести учения на границе Мексики и США в ответ на «ядерный удар» Пентагона.

«Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения. Что скажут американцы?», — спросил Жириновский во время присуждения званий «Почетный кремлёвец» в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Депутат подчеркнул, что Россия только теоретически рассматривает ответные удары в мирное время, в то время как США проводят реальные военные учения на границе с РФ, что подвергает опасности мирное население.

«Они стоят у наших границ, в наглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием и отрабатывают учения — ответный удар», — сказал Жириновский.

21 февраля Пентагон провел учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Америки. Согласно сценарию, по которому проводилось учение, отрабатывалась ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Москва решает ограниченно применять ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.Сообщается, что во время учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как Вашингтон повел бы себя в такой ситуации.