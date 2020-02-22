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17:59   22 Февраля 2020
Россия

ПВО Сирии будут атаковать любые самолеты, нарушившие границы страны

ПВО Сирии будут атаковать любые самолеты, нарушившие границы страны

Войска противовоздушной обороны САР переходят в режим особой боевой готовности и будут сбивать любые самолеты, нарушившие воздушное пространство страны. Об этом заявило командование Вооруженных сил Сирии.

Ранее сирийская авиация атаковала позиции боевиков запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Алеппо и Идлибе. Зачищенный от террористов административный центр в провинции Алеппо разминировали, также Сирийская арабская армия (САА) и ВВС Сирии нанесли урон джихадистам, осевшим возде городов Каминас и Тафтаназ.

20 февраля боевики, пользующиеся поддержкой Турции, атаковали позиции САА артиллерийскими обстрелами. Сирийские военные отразили нападение при поддержке ВКС РФ: несколько десятков единиц военной техники протурецких боевиков были уничтожены, а армия САР не сдала ни одного населенного пункта.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #политика #новости #весь мир

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