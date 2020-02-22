Петербуржцы не захотели поддержать подозреваемых в убийстве фигурантов «Сети»*

Около 100 человек вместо 700 заявленных вышли на митинг в защиту фигурантов дела «Сеть» (террористическая организация, запрещена в РФ). Вероятно, так они отреагировали на предположение «Медузы» о том, что осужденные могут быть причастны к убийству.

19 февраля администрация Петербурга согласовала проведение этого митинга и заявила до 700 участников. Однако, по сообщению корреспондента ФАН, на мероприятие пришли не более 100 человек. Кроме того, за 10 минут до начала в парке не было организаторов митинга, из-за чего полицейские не стали пускать пришедших за рамки металлодетекторов.

Ранее латвийское издание «Медуза» опубликовало материал, в котором сообщается, что двое фигурантов по делу «Сети»* могут быть причастны к убийству и распространению наркотиков. Сообщается, что о причастности к убийству фигурантов дела «Сети»* журналистам сообщили те, кто состоял в группе поддержки тех самых осужденных. Знакомый осужденных признался, что большинство из сочувствующих им узнали об убийстве и других преступлениях анархистов уже после того, как суд вынес решения.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых участников «Сети»* к тюремному заключению сроком от 6 до 18 лет. Суд установил, что организаторами террористической группировки стали Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. Молодые люди хотели террористическим путем свергнуть конституционный строй России.

* – организация признана террористической, запрещена в РФ.