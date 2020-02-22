Вчерашние коллеги «Медузы» назвали «зашкваром» и «провалом» расследование по делу «Сети»

Латвийское издание Meduza 21 февраля опубликовало расследование, в котором утверждается, что фигуранты дела «Сети» (организация в РФ признана террористической), получившие сроки от 6 до 18 лет за терроризм, могут быть причастны к убийству и сбыту наркотиков. На либеральное издание ополчились их вчерашние соратники, обвиняя СМИ в продажности и публикации вбросов.

Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил семерых участников террористической организации «Сеть» к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет колоний общего и строго режимов. Как установил суд, два фигуранта — Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский — в мае 2015 года создали террористическое сообщество «Сеть», которое объединило анархистов с целью насильственной смены власти в России.

Дело, как и вердикт суда, вызвали широкий общественный резонанс. Сторонниками невиновности членов «Сети» организовывались одиночные пикеты, тема также поддерживалась и в либеральных СМИ.

Резонансное дело с самого начала освещалось и в Meduza в «правильном ключе»: издание из раза в раз подчеркивало, что считает фигурантов «невиновными», а дело – «сфабрикованным».

Опубликованное 21 февраля расследование о возможной причастности некоторых членов «Сети» к убийству и распространению наркотиков не изменило позиции редакции «Медузы», однако изменилось отношение прочих оппозиционных и либеральных СМИ к коллегам из Латвии. Например, адвокат осужденного на 18 лет колонии Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева назвала публикацию латвийского СМИ «вбросом со стороны силовиков».

Кроме того, в соцсетях и telegram-каналах стали появляться сообщения с осуждением сотрудников Meduza. В частности, «Прикладная социопатия» и «Пархомбюро» охарактеризовали расследование «Медузы» как профессиональный «зашквар» и «провал». Их претензии касались как приведенной информации, так и стиля, в котором была написана статья. Сотрудников латвийского издания также обвинили в неспособности написать текст доступным языком.

«Медуза» также лишилась подписчика в лице депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, который в своих соцсетях заявил об отписке от новостей этого СМИ.

Однако, важнее здесь не конкретные претензии отдельных индивидов, а реакция оппозиционной среды в целом. Несмотря на то, что редакция «Медузы» продолжает считать фигурантов «дела Сети» невиновными, издание сообщило, что члены организации могут быть причастны к нарушению других статей УК РФ, из-за чего разрушилась позиция либеральной общественности об абсолютной «безгрешности» участников «Сети».

Реакция оппозиционных СМИ и их лидеров мнений в очередной раз доказывает, что гонению в этой среде подвергаются не только идеологические соперники, но и коллеги, если их мнение хотя бы частично отличается от общепринятого. Либеральная общественность в таких случаях готова уничтожить даже «своих», как это предположительно сделали участники «Сети», опасаясь, что правда будет раскрыта.