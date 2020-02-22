Украинская пенсионерка воскресла через 10 часов после смерти

Жительница Винницкой области Украины умерла, а через десять часов воскресла. Об этом сообщили в сюжете Телевизионной службы новостей в субботу, 22 февраля.

По данным СМИ, врачи районной больницы в области констатировали смерть 83-летней местной жительницы. Бабушка пролежала 10 часов без признаков жизни, а затем «воскресла».

«Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг покойница ожила», — говорится в сюжете телеканала.

Близкие старушки рассказали, что ей стало плохо. Они вызвали медиков, а те зафиксировали отсутствие пульса и «прямую линию на кардиограмме».

Однако через 10 часов скорую пришлось вызвать снова, потому что женщина задышала. Ее отвезли в реанимацию. Сейчас пенсионерка в сознании, общается с врачами и журналистами.

По словам заместителя главврача Винницкой районной больницы Татьяны Катиловой, врачи не могут объяснить такое «воскрешение». Она подчеркнула, что за 20-летнюю практику сталкивается с подобным впервые.

«Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека», — предположила Катилова.

Местный священник назвал событие настоящим чудом, а родственники закопали могилу.