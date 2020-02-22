МИД РФ удовлетворен решением трибунала в Гааге по иску Киева к Москве

МИД РФ удовлетворен тем, что вердикт суда в Гааге учитывает ключевой аргумент России, по которому за иском на самом деле стоит попытка Киева доказать несуществующий суверенитет над Крымом.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент: за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом», – заявили в российском ведомстве.

Теперь МИД РФ тщательно проанализирует выводы арбитража по другим российским возражениям, что подготовить ответный меморандум до 20 августа 2021 года.

«Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования», — добавили в министерстве.

В сентябре 2016 года Киев инициировал арбитражное производство и обвинил Россию в «нарушении» Конвенции ООН по морскому праву. Украина потребовала подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Москву выплатить ей компенсацию. Российская сторона считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, так как он касается претензии Украины в отношении суверенитета над Крымом и поэтому не является спором относительно толкования или применения конвенции.