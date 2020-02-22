Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шнуров не будет менять слова песни про выборы

Шнуров не будет менять слова песни про выборы

 Московским полицейским раздали памятку по работе с китайцами

Московским полицейским раздали памятку по работе с китайцами
Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Офис Зеленского призвал не определять отношения РФ и Украины геополитическими амбициями

Офис Зеленского призвал не определять отношения РФ и Украины геополитическими амбициями

Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Идлибской зоне деэскалации

Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Идлибской зоне деэскалации

 Турция направила ПНС Ливии мощнейшее боевое оружие и 700 наемников

Турция направила ПНС Ливии мощнейшее боевое оружие и 700 наемников
Шнуров не будет менять слова песни про выборы

Шнуров не будет менять слова песни про выборы

 Московским полицейским раздали памятку по работе с китайцами

Московским полицейским раздали памятку по работе с китайцами
Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Офис Зеленского призвал не определять отношения РФ и Украины геополитическими амбициями

Офис Зеленского призвал не определять отношения РФ и Украины геополитическими амбициями

Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Идлибской зоне деэскалации

Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Идлибской зоне деэскалации

 Турция направила ПНС Ливии мощнейшее боевое оружие и 700 наемников

Турция направила ПНС Ливии мощнейшее боевое оружие и 700 наемников
16:54   22 Февраля 2020
Россия

Шнуров не будет менять слова песни про выборы

Шнуров не будет менять слова песни про выборы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не планирует менять слова песни про выборы. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Центральное телевидение» на канале НТВ в субботу. 

Телеведущий Вадим Такменев напомнил музыканту про песню о выборах, которую артист исполнял в фильме «День выборов». Он также уточнил, планирует ли Шнуров из-за новой ситуации менять слова песни, если его попросят спеть ее на концерте. 

«С какой стати? Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?», — сказал он.

Шнуров также напомнил, что, вступив в партию, он стал политическим деятелем, а не кандидатом. В заключение певец предложил «спеть эту песню вместе», когда станет кандидатом. 

Ранее Шнуров стал членов петербургского отделения «Партии Роста», которую возглавляет бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Кроме этого, музыкант не исключил, что пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #шнуров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...