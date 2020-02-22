Шнуров не будет менять слова песни про выборы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не планирует менять слова песни про выборы. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Центральное телевидение» на канале НТВ в субботу.

Телеведущий Вадим Такменев напомнил музыканту про песню о выборах, которую артист исполнял в фильме «День выборов». Он также уточнил, планирует ли Шнуров из-за новой ситуации менять слова песни, если его попросят спеть ее на концерте.

«С какой стати? Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?», — сказал он.

Шнуров также напомнил, что, вступив в партию, он стал политическим деятелем, а не кандидатом. В заключение певец предложил «спеть эту песню вместе», когда станет кандидатом.

Ранее Шнуров стал членов петербургского отделения «Партии Роста», которую возглавляет бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Кроме этого, музыкант не исключил, что пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.