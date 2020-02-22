Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Идлибской зоне деэскалации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в российском ведомстве.

«В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обменялись мнениями по обстановке в Сирии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. Согласно подписанному 18 сентября 2018 году между РФ и Турцией меморандуму, Турция обязалась вывести все радикальные группировки из Идлибской зоны деэскалации до 15 октября 2018 года, а также предполагалось проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.