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16:33   22 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской области Игоря Сопеля, сообщает Офис президента Украины. 

«В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Причиной увольнения стал отказ Сопеля принять эвакуированных из Китая людей на карантин в Тернопольской области. 18 февраля несколько сот человек собрались на протест против размещения эвакуированных в нa карантин в этом регионе.

20 февраля из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев. Их разместили в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия. Жители Полтавской области также выступили против принятия украинцев на карантин, 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #карантин #зеленский #тернопольская область #коронавирус

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