Московским полицейским раздали памятку по работе с китайцами

Московским полицейским выдали памятки для работы с гражданами КНР в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалась памятка.

Сотрудники полиции могут предпринять три варианта действий. Если правоохранитель останавливает иностранца из Китая, первом делом его следует сфотографировать. Далее необходимо проверить документы, которые также требуется сфотографировать.

В случае, если с документами все в порядке, и житель КНР приехал в Россию более двух недель назад, причин для тревоги нет. При таких обстоятельствах полицейский должен пожелать иностранцу хорошего дня и отпустить по своим делам.

Однако тех, кто находится в стране менее двух недель, ждет куда серьезный сценарий. О таких людях полицейские обязаны сообщить в единый колл-центр. Если у жителя КНР есть постановление на карантин, то полицейским необходимо написать рапорт о принудительной изоляции. Человека в таком случае отправят в центр реабилитации.

Если у иностранца отсутствует постановление, то на место вызывается скорая помощь. Медики должны осмотреть китайца и взять все необходимые анализы, а затем отправить его либо домой, либо на карантин.

Официального подтверждения данной информации пока не было.