Манукян призвал строже наказывать за незаконные митинги в поддержку запрещенной в РФ «Сети»

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян назвал митинги в поддержку фигурантов «Сети»* пиаром оппозиции. Об этом общественник заявил в интервью изданию Nation News.

По мнению Манукяна, фигуранты нашумевшего дела не являются политическими заключенными, а их вина доказана в суде. Он уверен, что оппозиция пытается использовать приговоры участников «Сети»* для политической борьбы.

«Оппозиции нужен только повод и этих людей тоже используют в политической борьбе, потому что оппозиции нужны очки. Все прекрасно понимают, что это пиар оппозиции, многие если даже не вникли, то все равно видят кто и чем занимался. Одно дело, когда это ситуация с Иваном Голуновым где не все было однозначно, в это раз все очевидно», — заявил Манукян.

Ранее издание «Медуза» опубликовало расследование, в котором, основываясь на показаниях нескольких источников, знакомых с членами «Сети»*, заявило о причастности фигурантов нашумевшего дела к убийству и торговле наркотиками. Информатор «Медузы» сообщил, что осужденный на 18 лет строгого режима Дмитрий Пчелинцев выращивал галлюциногенные грибы и марихуану на конспиративной квартире, а его товарищи Михаил Кульков, Максим Иванкин, Алексей Полтавец и Андрей Чернов «подрабатывали» закладчиками наркотиков.

Издание подозревает, что молодые люди могли убить человека. Убитый — Артем Дорофеев — не был членом организации, но общался с Пчелинцевым, Иванкиным, Кульковым и Черновым, а также вместе со своей девушкой Екатериной Левченко помогал им продавать наркотики. Подчеркивается, что остальные фигуранты дела «Сети»* — Виктор Филинков, Игорь Шишкин, Илья Капустин и другие не причастны к преступлениям, предположительно совершенным некоторыми участниками запрещенной организации.

Как утверждал Полтавец, скрывающийся в другой стране, Пчелинцев сообщил о «коллективном решении» убить Дорофеева и Левченко, опасаясь, что те могут «сдать» их следствию и дать показания касательно «наркобизнеса» радикалов. Тело Дорофеева в ноябре 2017 года нашли в рязанском лесу с признаками насильственной смерти, а опознать труп удалось лишь к февралю 2019 года. Найти Левченко полицейским не удалось: ее мать надеется, что Екатерина до сих пор жива.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.