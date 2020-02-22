Итальянские СМИ спокойно сообщают о ситуации вокруг российского биатлониста Логинова

Итальянские СМИ спокойно сообщают о ситуации вокруг российской сборной на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве, где полицейские обыскали номера россиян, сообщает «Парламентская газета».

«Допинг, блиц полиции в гостинице русских: Логинов под подозрением», — под таким заголовком пишет о случившемся издание La Gazzetta dello Sport.

Издание сообщает, что полиция провела обыски по распоряжению прокуратуры города Больцано. Официальный представитель прокуратуры заявил, что российского биатлониста Александра Логинова подозревают в применении допинга.

«Допинг на чемпионате мира по биатлону: проверка в российской делегации. Посольство России требует объяснений от Фарнезины (МИД) и Дворца Киджи (правительства)», — гласит заголовок La Repubblica.

В сообщении этого издания приводятся слова президента союза биатлонистов России Владимира Драчева, который назвал «спектаклем» полицейские обыски комнат спортсменов перед их выступлением. Издание сообщило, что российское посольство в Италии потребовало у властей страны разъяснений в связи с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве.

«Бурное утро в Антерсельве, где проходит чемпионат мира по биатлону», — пишет интернет-издание SportFace.It

Портал сообщил об обысках у российских спортсменов и предположении Логинова о том, что обыски прошли по просьбе функционера Международного союза биатлонистов.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. У россиян изъяли компьютер, личные вещи и телефон. Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.