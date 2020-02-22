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16:08   22 Февраля 2020
Россия

Шнуров заявил, что не он пришел в политику, а политика — к нему

Шнуров заявил, что не он пришел в политику, а политика — к нему

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что политика пришла к нему сама и «постучала в двери». Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Музыкант подчеркнул, что вел Instagram, довольно остро-политический. Он признался, что был вынужден смотреть «на эти наши политические физиономии». 

«И в один момент мне показалось, может быть самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе, и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше», — сказал Шнуров.

Ранее сообщалось, что Музыкант Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста», которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Музыкант также не исключил своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #шнуров

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