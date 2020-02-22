Турция направила ПНС Ливии мощнейшее боевое оружие и 700 наемников

Турецкий боевой десантный корабль привез так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии 100 тонн оружия и различных боеприпасов, сообщают ливийские СМИ со ссылкой на источники из Мисураты.

Как сообщает ФАН, кроме тяжелого оружия, на корабле в Ливию прибыли четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15. Kasirga — мощнейшая и самая дальнобойная РСЗО армии Турции. Эта система тактического вооружения предназначена для поражения открытых групповых целей на дальности от 40 до 100 километров. Танк Leopard 1T — это основной боевой танк ФРГ, весом 36,9 тонны, боекомплект которого составляет от 55 до 60 выстрелов. Общий боекомплект вспомогательных пулеметов составляет 5,2 тысячи патронов.Турецкая САУ Т-155 Firtina может делать шесть выстрелов в минуту, а при режиме «шквал огня» — три выстрела в течение 15 секунд.

Вместе с оружием в Триполи прибыли около 700 бойцов. На данный момент известно, что прибывшее вчера судно все еще находится в порту Мисураты. Согласно сообщениям мировых СМИ, в ливийской столице находятся около 7,5 тысячи боевиков, порядка трех тысяч турецких военнослужащих и почти две тысячи наемников турецкой ЧВК SADAT.

Игнорируя эмбарго ООН, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявляет о поддержке ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Однако, согласно Схиратским соглашениям, «правительство» не является легитимным с 2018 года. Европейский союз намерен направить миссию по контролю и воспрепятствованию поставок вооружения и наемников через Средиземноморье.