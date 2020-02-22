Замглавы Надымского района заподозрили в растрате 29 миллионов рублей

Заместитель главы Надымского района ЯНАО и руководитель организации «Экспертгрупп» подозреваются в растрате в особо крупном размере. Следственный комитет России возбудил против них уголовное дело. Об этом стало известно в субботу, 22 февраля.

Как сообщает следствие, замглавы района вступил в преступный сговор с руководителем муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта». Отмечается, что мужчины заставили своих работников подписать акты приемки выполненных работ по благоустройству и площади массовых мероприятий города, которые не соответствовали действительности.

Затем участники дела составили и подписали документы, в которых содержалась ложная информация о стоимости выполненных работ. Документы были направлены в Департамент заявок о расходовании субсидий, после чего должностные лица получили деньги. Известно, что сумма муниципального контракта составила 29 миллионов рублей.

Руководитель «УКСиР» выплатил поступившую субсидию коммерческой организации, причинив бюджету Надыма и ЯНАО «материальный ущерб в особо крупном размере». Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области. На данный момент расследование еще не окончено.