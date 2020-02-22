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15:34   22 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что не слышал о поручениях Путина по ВИЧ, распространенных СМИ

Песков заявил, что не слышал о поручениях Путина по ВИЧ, распространенных СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «никогда не слышал» о якобы данных Владимиром Путиным поручениях по борьбе с ВИЧ-инфекцией в стране.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на «неопубликованный» перечень поручений президента РФ по вопросу противодействия ВИЧ-инфекции, заявил о требовании Путина увеличить охват антиретровирусной терапией до 90% россиян с этим диагнозом.

Издание утверждает, что президент поручил проработать вопросы снижения отпускных цен с производителями лекарств и централизованной закупки необходимых препаратов, а также увеличить охват тестирования граждан на ВИЧ при диспансеризации.

«Никогда не слышал об этом», — заявил пресс-секретарь российского лидера, цитирует РИА Новости.

Накануне Роспотребнадзор заявил, что количество ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в РФ выросло.

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Автор: Тимофей Булочкин
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