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15:15   22 Февраля 2020
Россия

Малофеев рассказал, какие изменения ждут депутатов после поправки Путина

Малофеев рассказал, какие изменения ждут депутатов после поправки Путина

До 30 процентов чиновников могут потерять свои должности в связи с поправкой президента РФ Владимира Путин о запрете на двойное гражданство. Об этом напомнил председатель общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев во время Всероссийского съезда структуры, передает в субботу «Царьград»

По словам Малофеева, невозможно описать, как изменится российский ландшафт в случае, если все, у кого есть двойное гражданство, покинут свои посты. Таких людей очень много, подчеркнул он и добавил, что по расчетам таких отставников может оказаться до 30 процентов. 

«Они же это не рекламируют. А что означает гражданство другого государства? Это же не только паспорт, но и обязательства перед другим государством — от воинской до налоговой, это легализованная пятая колонна внутри государства. Это совершенно невозможно в суверенном государстве», — цитирует его издание. 

Малофеев рассказал, какие изменения ждут депутатов после поправки Путина

Малофеев также напомнил, что в США двойные стандарты невозможны, потому что это суверенное государство, а в России до последнего времени ситуация обстояла иначе. Однако предложение Путина может изменить положение вещей. Тогда мы увидим, сколько депутатов из прежних созывов останется в Госдуме после очередных выборов.

«Ну, а шутку про правительство вы и так все знаете: когда в 13:00 президент Путин объявил о том, что имеющие двойное гражданство не могут занимать пост министра, а в 16:30 правительство попросилось в отставку. Мы знаем, что это шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля истины», — подытожил собеседник «Царьграда». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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