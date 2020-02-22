Выступление Соболь на саммите ООН стало поводом для стеба в СМИ и соцсетях

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь 18 февраля выступила на саммите ООН по правам человека в Женеве. Но выступление оказалось настолько провальным, что Соболь предпочла о нем тактично умолчать и никак не отражать его в своих соцсетях.

Как сообщают «Народные новости», Соболь возложила на себя ответственную миссию – выступить на саммите ООН, чтобы донести до политиков проблемы, требующие внимания международной общественности. Накануне саммита, юрист ФБК очень активно анонсировала предстоящее мероприятие и некоторые детали своей подготовки к нему у себя в соцсетях.

Однако после мероприятия активный пользователь соцсетей ни написала ни слова о саммите. На выступлении вместо обсуждения глобальных проблем Соболь говорила о себе и о достижениях блогера Алексея Навального, причем уровень английского языка сотрудницы ФБК оставил желать сильно лучшего. Несмотря на то, что сама Соболь тактично умалчивает о прошедшем мероприятии, СМИ и социальные сети сделали выступление юриста ФБК обширным поводом для шуток. Журналисты упрекнули Соболь не только в недостойном для саммита ООН уровне английского языка, но и в ненадлежащей подготовке к мероприятию, ведь все выступление сотрудница ФБК читала с листа.

Ряд СМИ выразил удивление, что именно Соболь отправилась в Женеву на саммит ООН по правам человека. Юрист ФБК никогда не занималась правозащитной деятельностью. Более того, после избирательной кампании в Мосгордуму летом 2019 года из-за ее призывов выходить на незаконные митинги было осуждено 11 человек, за которых она заступалась выражением недовольства в социальных сетях, присутствием на некоторых судебных заседаниях и нечастым участием в пикетах.