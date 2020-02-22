Журова считает некорректным проводить обыски в комнатах у спортсменов перед выступлением

По законам Италии, полиция может обыскивать комнаты спортсменов, чтобы предотвратить нарушение допинговых правил, но делать такие проверки в день соревнований – некорректно по отношению к спортсменам, считает депутат Госдумы Светлана Журова.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, итальянские правоохранители очень строго относятся к допинговым правилам и по закону могут проводить проверки даже при малейших подозрениях на нарушения.

«Законодательство Италии разрешает такие проверки делать. У них очень жесткие на этот счет есть нормы закона. Полицейские в этот момент в принципе ничего не нарушают», — объяснила Журова телеканалу «360».

Однако, по мнению депутата, обыскивать комнаты спортсменов прямо перед соревнованиями – негуманно, ведь это выбивает спортсменов из колеи.

«Дальше уже вопрос человеческий, гуманитарный, корректный — когда это делать. Например, если это очень рано утром, то понятно, что это выбивает спортсменов», — отметила депутат.

Журова рассказала, что когда происходят такие неожиданности, многие видят в ситуации «заказ» или политический подтекст. Однако, уверена олимпийская чемпионка, российские спортсмены были готовы к таким прецедентам в Италии.

«На самом деле, любой спортсмен любой страны, приезжая в эту страну, знает, что полицейские могут вот так ворваться в любой момент и сделать обыск», — заключила Журова.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. У россиян изъяли компьютер, личные вещи и телефон. Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.