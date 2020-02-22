Офис Зеленского призвал не определять отношения РФ и Украины геополитическими амбициями

Офис украинского президента Владимира Зеленского заявил, что отношения России и Украины не могут определяться «геополитическими амбициями» лидеров этих стран, сообщает издание Washington.

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы», — говорится в сообщении.

Так в офисе украинского президента отреагировали на заявление главы РФ Владимира Путина о том, что «любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента». Кроме того, российский лидер назвал создание так называемой Православной церкви Украины «разрушением единства Православной церкви» в ущерб «конкурентных преимуществ», которыми Россия и Украина могли бы обладать вместе. Украинская сторона в ответ на это заявила, что недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно людей.