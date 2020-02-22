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Власти Ливана примут меры после выявления первого случая коронавируса

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14:48   22 Февраля 2020
Весь мир

Власти Ливана примут меры после выявления первого случая коронавируса

Власти Ливана примут меры после выявления первого случая коронавируса

Власти Ливана примут меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны в связи с выявлением первого случая заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.

Хасан, выступая на пресс-конференции в пятницу, официально заявил, что в Ливане выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

По данным источника РИА Новости в аэропорту Бейрута, гражданка Ливана с подозрением на заболевание прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана. 

«Будут предпринято больше и больше превентивных мер в связи с коронавирусом», — сказал он.

По словам министра, власти уже связались с иранской стороной, которая также предпринимает все необходимые меры для отправки какого-либо нового судна в Ливан.

Хасан также подчеркнул, что будут приняты меры в отношении всех самолетов, прибывающих из стран, где был обнаружен коронавирус. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #ливан #коронавирус

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