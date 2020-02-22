Власти Ливана примут меры после выявления первого случая коронавируса

Власти Ливана примут меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны в связи с выявлением первого случая заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.

Хасан, выступая на пресс-конференции в пятницу, официально заявил, что в Ливане выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

По данным источника РИА Новости в аэропорту Бейрута, гражданка Ливана с подозрением на заболевание прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана.

«Будут предпринято больше и больше превентивных мер в связи с коронавирусом», — сказал он.

По словам министра, власти уже связались с иранской стороной, которая также предпринимает все необходимые меры для отправки какого-либо нового судна в Ливан.

Хасан также подчеркнул, что будут приняты меры в отношении всех самолетов, прибывающих из стран, где был обнаружен коронавирус.