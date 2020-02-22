МИД РФ оградит российских биатлонистов от давления итальянской полиции на ЧМ

МИД РФ работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от давления итальянской полиции в связи с обысками в отеле российской сборной на ЧМ в Италии, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, – это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное – сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях», сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. У россиян изъяли компьютер, личные вещи и телефон. Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.