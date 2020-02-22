Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих соратников

Фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих соратников

 МИД РФ оградит российских биатлонистов от давления итальянской полиции на ЧМ

МИД РФ оградит российских биатлонистов от давления итальянской полиции на ЧМ
Биатлонист Логинов назвал полицейский обыск в своем номере на ЧМ близким к беспределу

Биатлонист Логинов назвал полицейский обыск в своем номере на ЧМ близким к беспределу

 Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР
Samsung закрывает завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

Samsung закрывает завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

 Турция тайно поставила террористам ПНС дальнобойное оружие

Турция тайно поставила террористам ПНС дальнобойное оружие
Фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих соратников

Фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих соратников

 МИД РФ оградит российских биатлонистов от давления итальянской полиции на ЧМ

МИД РФ оградит российских биатлонистов от давления итальянской полиции на ЧМ
Биатлонист Логинов назвал полицейский обыск в своем номере на ЧМ близким к беспределу

Биатлонист Логинов назвал полицейский обыск в своем номере на ЧМ близким к беспределу

 Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР
Samsung закрывает завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

Samsung закрывает завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

 Турция тайно поставила террористам ПНС дальнобойное оружие

Турция тайно поставила террористам ПНС дальнобойное оружие
13:37   22 Февраля 2020
Россия

МИД РФ оградит российских биатлонистов от давления итальянской полиции на ЧМ

МИД РФ оградит российских биатлонистов от давления итальянской полиции на ЧМ

МИД РФ работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от давления итальянской полиции в связи с обысками в отеле российской сборной на ЧМ в Италии, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, – это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное – сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях», сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. У россиян изъяли компьютер, личные вещи и телефон. Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#захарова #мид рф #чм #биатлон #логинов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...