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Samsung закрывает завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

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13:44   22 Февраля 2020
Весь мир

Samsung закрывает завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

Samsung закрывает завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

Завод Samsung Electronics, расположенный в городе Куми в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, закроется на два дня на дезинфекцию из-за работника, зараженного коронавирусом. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает телеканал YTN.

По данным телеканала, речь идет о 28-летней работнице завода Samsung Electronics. Предположительно, девушку заразил ее молодой человек, который 9 и 16 февраля посещал службы в церкви секты «Синчхончжи».

Работники завода в субботу получили сообщение, что до 24 февраля здание будет закрыто. Им также будет запрещено проходить на этаж, где работала сотрудница, до 25 февраля. Кроме этого, им рекомендовали избегать места массового скопления людей, носить маски, а также уделять внимание мерам профилактики.

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #samsung #коронавирус

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