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Биатлонист Логинов назвал полицейский обыск в своем номере на ЧМ близким к беспределу

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13:20   22 Февраля 2020
Россия

Тренера биатлониста Логинова подозревают в использовании поддельной аккредитации на ЧМ

Тренера биатлониста Логинова подозревают в использовании поддельной аккредитации на ЧМ

Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.

«IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по борьбе с допингом - ред)», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский биатлонист подвергся обыскам со стороны итальянской полиции. Согласно ордеру, Логинова подозревали в повторном нарушении антидопинговых правил. Полицейские пояснили, что в 2015 году российский биатлонист попался на нарушении допинговых правил. Тем не менее, тогда россиянин отбыл полагающееся наказание и доказал, что чист.

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Автор: Алина Бранцевич
#биатлон #ibu #логинов

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