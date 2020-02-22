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13:17   22 Февраля 2020
Россия

Бредихин призвал блокировать попытки Facebook собирать «биометрии» россиян

Бредихин призвал блокировать попытки Facebook собирать «биометрии» россиян

Координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин заявил, что сбор администрацией Facebook биометрии россиян представляет национальную угрозу. Его слова передает в субботу, 22 февраля, Федеральное агенство новостей

Собеседник агентства подчеркнул, что россияне, которые позарятся на подачки Facebook, рискуют попасть не только в базы данных АНБ и ЦРУ, но стать жертвами мошенников. Ведь социальная сеть передает записи их голосов коммерческим организациям, а те — злоумышленникам, которые с помощью полученных данных смогут обокрасть население, одураченное детищем Цукерберга. 

«Россия уже проводит некоторые мероприятия по обеспечению безопасности граждан: так, существует запрет на высылку ими своих образцов своих ДНК за границу. В свою очередь, иностранным государствам и их компаниям также нельзя собирать какую бы то ни было информацию о россиянах — тем не менее, систематически происходит сбор как персональных данных, так и данных о сфере деятельности и даже тех самых генных данных! Теперь вот пришла очередь образцов голоса», — рассказал собеседник ФАН.

По словам Бредехина, данные о россиянах могут быть использованы в самых различных целях, а то, что они не будут благими, сомневаться не приходится, поэтому российским властям необходимо дополнительно озаботиться безопасностью людей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #facebook

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