Координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин заявил, что сбор администрацией Facebook биометрии россиян представляет национальную угрозу. Его слова передает в субботу, 22 февраля, Федеральное агенство новостей.

Собеседник агентства подчеркнул, что россияне, которые позарятся на подачки Facebook, рискуют попасть не только в базы данных АНБ и ЦРУ, но стать жертвами мошенников. Ведь социальная сеть передает записи их голосов коммерческим организациям, а те — злоумышленникам, которые с помощью полученных данных смогут обокрасть население, одураченное детищем Цукерберга.

«Россия уже проводит некоторые мероприятия по обеспечению безопасности граждан: так, существует запрет на высылку ими своих образцов своих ДНК за границу. В свою очередь, иностранным государствам и их компаниям также нельзя собирать какую бы то ни было информацию о россиянах — тем не менее, систематически происходит сбор как персональных данных, так и данных о сфере деятельности и даже тех самых генных данных! Теперь вот пришла очередь образцов голоса», — рассказал собеседник ФАН.

По словам Бредехина, данные о россиянах могут быть использованы в самых различных целях, а то, что они не будут благими, сомневаться не приходится, поэтому российским властям необходимо дополнительно озаботиться безопасностью людей.