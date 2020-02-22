Власти Красноярска не посчитали провокацией публикацию Тунберг о «черном небе» в городе

Власти Красноярска не расценили публикацию шведской активистки Греты Тунберг о «черном небе» в городе как провокацию. Об этом пресс-служба мэра Красноярска Сергея Еремина рассказала радиостанции «Говорит Москва».

«Нормально мы к этому отнеслись и, конечно, не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях», —пояснили в пресс-службе.

Режим «чёрного неба» в Красноярске был объявлен уже дважды с начала года. 17 февраля город занимал первую строчку в списке самых грязных городов планеты, по данным портала AirVisual. Как сообщили в пресс-службе города, власти уже разработали план по улучшению экологической обстановки в городе, который поддержан главой РФ Владимиром Путиным. Кроме того, в городе обновляют общественный транспорт, применяют новые стандарты уборки с акцентом борьбы с пылью, а также высаживают новые деревья.