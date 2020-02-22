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12:51   22 Февраля 2020
Россия

РФ предпримет меры для самозащиты в ответ на учебный «ядерный удар» США

РФ предпримет меры для самозащиты в ответ на учебный «ядерный удар» США

Несмотря на обещания не размещать ядерные ракеты в Европе, США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Америки. Депутат Госдумы Юрий Швыткин считает такие действия США попыткой напугать РФ.

«К великому сожалению США наращивают ядерный потенциал в рамках нарушения ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – ред.), из которого они вышли в одностороннем порядке. Это – факт, и, безусловно, попытка акта устрашения. Все это прослеживается в рамках информационной войны против нашего государства», – сказао Швыткин в беседе с IReactor.

От лица своих коллег по парламенту депутат осудил агрессивные действия США и подчеркнул, что РФ намерена предпринять ответные меры для самозащиты.

«Мы осуждаем действия подобного рода со стороны США и будем принимать ответные шаги. В том числе и в обеспечении ядерного щита нашей Родины, – заявил Швыткин.

Представитель Пентагона рассказал, что «сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО».

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сша #госдума #удар #швыткин

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