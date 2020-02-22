Турция тайно поставила террористам ПНС дальнобойное оружие

Пользователь Twitter сфотографировал турецкую самоходную дальнобойную гаубицу Т-155 Firtina, замеченную в Триполи. Турецкую САУ перевозили по городу боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом стало известно в субботу, 22 февраля.

Местные жители смогли распознать технику, несмотря на то, что террористы ПНС всячески пытались ее прикрыть. Артиллерийскую установку доставил военный корабль ВМС Турции в порт Мисураты, о чем ранее сообщало Федеральное агентство новостей.

Получается, что Анкара продолжает нарушать эмбарго Организации Объединенных Национый, касающиеся запрета поставок любых видов вооружений в Ливию, введенное международной организацией в 2011 году.

По данным ФАН, турецкая сторона уже не первый раз поставляет оружие, боеприпасы и военную технику для оккупационного триполитанского режима. Эти действия противоречат обязательствам, взятыми властями Турции на саммите по ситуации в Ливии, который прошел в январе в Берлине.