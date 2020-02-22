Биатлонист Логинов примет участие в эстафете ЧМ, несмотря на прошедшие в номере обыски

Российский биатлонист Александр Логинов находится в расположении сборной России и готовится к эстафетной гонке, несмотря на прошедшие обыски в номере спортсмена. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Саша находится в команде и готовится к эстафете. Я и Александр Владимирович Касперович (тренер Логинова – ред.) находимся в полицейском участке, нам помогает переводчик Екатерина Боярских», – сказал Драчев журналистам.

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону. В ордере итальянской полиции сказано, что Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. У биатлониста изъяли компьютеры, смартфоны и винтовку. Сам Логинов считает утренний обыск в день эстафеты близким к беспределу. По его словам, запрос на проверку пришел полиции от Международного союза биатлонистов (IBU).