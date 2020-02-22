Фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих соратников

Осужденных за терроризм пензенских участников дела «Сети», могут привлечь к ответственности еще и за убийство двух молодых людей, совершенное в апреле 2017 года.

Издание «Медуза» опубликовало расследование, в котором изложило новые факты из леворадикальной деятельности пензенских активистов. В нем - торговля наркотиками, краденым оружием, убийство жителя Пензы 21-летнего Артема Дорофеева и исчезновение его девушки, 19-летней Екатерины Левченко.

Молодые люди пропали в начале апреля 2017 года. Через восемь месяцев возле деревни Лопухи Рязанской области охотник с собакой обнаружил в лесу тело мужчины. Только год назад после нескольких экспертиз установили, что убитый - Артем Дорофеев. Тело Екатерины Левченко найти до сих пор не удалось.

В материале издания говорится, что Артем и Катя в 2016 году снимали квартиру в Пензе с Максимом Иванкиным (в 2020 году он осужден на 13 лет колонии строгого режима за терроризм) и Михаилом Кульковым (осужден на 10 лет по тому же делу). Иванкин и Кульков, в свою очередь, состояли в леворадикальной группе «5.11», руководил которой Дмитрий Пчелинцев (в 2020 осужден на 18 лет строго режима). Знакомый Пчелинцева рассказал «Медузе», что тот «тусил с каким-то чуваком» из организованной преступной группы, занимался продажей в даркнете краденного оружия.

Из переписок членов группы, которые есть в деле «Сети», ясно, что их основным занятием была наркоторговля. «Закладчиками» подрабатывали Иванкин, Кульков и еще один член группы — слесарь завода Андрей Чернов. Они же выращивали галлюциногенные грибы и марихуану на конспиративной квартире, прозванной «Сады». В переписках фигурантов дела говорится, что эту квартиру использовали для «всякой совсем уж мутной ***** [ерунды], которую дома у себя мутить тупо».

Артем и Екатерина не были полноправными членами группы, их называли «гражданскими». На случай революции они должны были быть гражданским корпусом основных участников, которые уйдут в подполье. Тем не менее, как утверждают знакомые фигурантов «Сети», Дорофеев и Левченко помогали продавать наркотики и многое знали о том, что происходит в группе.

31 марта 2017 года полицейские задержали в Пензе Михаила Кулькова, Максима Иванкина и еще одного, самого молодого участника группы, 16-летнего Алексея Полтавца по подозрению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кулькову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, Иванкину - подписку о невыезде. Полтавец проходил как свидетель. Однако 2 апреля Иванкин с Полтавцом сбежали из дома. 25 апреля из-под домашнего ареста сбежал и Кульков.

В начале апреля перестали выходить на связь с родственниками Артем Дорофеев и Катя Левченко. В опубликованном расследовании говорится, что молодые люди скрылись, чтобы избежать возможного наказания за наркоторговлю.

Летом 2018 года Кулькова и Иванкина задержали уже в Москве. Алексею Полтавцу удалось сбежать за границу. По рассказам знакомых Алексея, он дважды пытался совершить самоубийство. Журналисты «Медузы» связались с молодым человеком, который рассказал про расправу над Артемом и Катей. По его словам, ребята, бучи в бегах, хотели вернуться домой. Категорически против выступили лидер группы Пчелинцев и его соратники. Они опасались, что под давлением «гражданские» дадут показания против них. По словам Алексея Полтавца, к концу апреля 2017 года сбежавший с ним Максим Иванкин (близкий друг влюбленной пары) сообщил о «коллективном решении» устранить Дорофеева и Левченко. Им назначили встречу возле деревни Лопухи возле Рязани — под предлогом переезда на новое место. Иванкин сначала выстрелил в Артема, а затем перерезал ему горло.

Интересно, что о причастности к убийству фигурантов дела «Сети» журналистам сообщили те, кто состоял в группе поддержки тех самых осужденных — Илья ( фамилия мужчины не называется) и Саша Аксенова, чей муж — Виктор Филинков — также проходит по делу в Петербурге. По словам Аксеновой, они стали распутывать клубок фактов после того, как стало известно об убийстве пропавшего Артема Дорофеева. Теперь у нее нет желания «пачкать руки в крови».

Знакомый осужденных по делу «Сети» признался, что большинство из сочувствующих им узнали об убийстве и других преступлениях анархистов уже после того, как суд вынес решения.По словам мужчины он «обомлел от этого ада».