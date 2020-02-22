Сенатор Алексей Пушков усомнился в обещаниях США не размещать ядерные ракеты в Европе после имитации ядерного удара по России в ходе учений Минобороны США. Об этом он написал у себя в Twitter.

Накануне высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Америки. Согласно сценарию, по которому проводилось учение, отрабатывалась ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Москва решает ограниченно применять ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.