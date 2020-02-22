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12:03   22 Февраля 2020
Весь мир

Пушков усомнился в обещаниях США не размещать ядерные ракеты в Европе

Пушков усомнился в обещаниях США не размещать ядерные ракеты в Европе

Сенатор Алексей Пушков усомнился в обещаниях США не размещать ядерные ракеты в Европе после имитации ядерного удара по России в ходе учений Минобороны США. Об этом он написал у себя в Twitter.

Пушков усомнился в обещаниях США не размещать ядерные ракеты в Европе

Накануне высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Америки. Согласно сценарию, по которому проводилось учение, отрабатывалась ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Москва решает ограниченно применять ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #пентагон #пушков

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