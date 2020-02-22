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12:17   22 Февраля 2020
Россия

Опытные путешественники рассказали, как сделать авиаперелет приятнее

Опытные путешественники рассказали, как сделать авиаперелет приятнее

Опытные путешественники и сотрудники авиакомпаний рассказали, как приятнее провести время в полете и получить несколько дополнительных льгот. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет Express.

Своим личным опытом авиапассажиры и бортпроводники поделились в социальных сетях. Так, один из путешественников предложил взять с собой закрытую коробку конфет для экипажа самолета.

По его словам, после такого жеста с вами будут обращаться на протяжении всего рейса, как с королем. С ним согласился другой пользователь, добавив, что его мама работает стюардессой, и он всегда приносит для них шоколад. 

«Они будут очень добры к вам в полете», — говорит он.

Свое мнение высказали и сами стюардессы. Они подчеркнули, что порадовать может не только шоколад, но и глянцевый журнал. Разумеется, бортпроводники всегда будут оказывать услуги с улыбкой, однако добавить им немного положительных эмоций небольшими подарками — идея хорошая.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #авиарейсы #бортпроводник

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