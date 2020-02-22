Маслов предупредил о падении доходов Дальнего Востока из-за коронавируса

Региональная экономика Дальнего Востока должна готовиться к стресс-тесту из-за падения уровня «туристических» доходов, предупредил профессор ВШЭ Алексей Маслов. Об этом востоковед рассказал в эфире телеканала «Царьград».

По словам специалиста, губернаторы региона и чиновники дальневосточных министерств экономики замедленно реагируют на финансовые проблемы, с которыми столкнется Дальний Восток из-за эпидемии коронавируса в Китае. Маслов уверяет: сейчас благополучие местного малого бизнеса зависит от региональных властей.

«Нам надо готовить Дальний Восток к другому стресс-тесту. Есть ещё одно важное падение, конечно, — по туризму. Туризм летом во Владивосток идёт из Китая — пять тысяч человек ежедневно, плюс-минус. А сейчас обычно на эти каникулы приезжали от ста до трёхсот человек. Казалось бы, мало. Но в общем это приличный доход. Он сейчас упал», — заявил востоковед.

Маслов посоветовал чиновникам решить, как стимулировать и компенсировать расходы дальневосточного малого и среднего бизнеса. «Иначе он просто там схлопнется», — заключил профессор.

Ранее жители Дальнего Востока сообщили о намеренном завышении поставщиками цен на продукты из-за ситуации с коронавирусом, оправдывая это «ограничениями поставок» из КНР. Стоимость овощей из других регионов на дальневосточных прилавках достигает полутора тысяч рублей за килограмм.