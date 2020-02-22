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11:48   22 Февраля 2020
Россия

Посольство РФ потребовало от Италии разъяснений из-за обысков у биатлонистов

Посольство РФ потребовало от Италии разъяснений из-за обысков у биатлонистов

Посольство России в Италии потребовало у властей страны разъяснений в связи с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве. Об этом стало известно в субботу, 22 февраля. 

«Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом Председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений»,— сообщило посольство в Twitter.

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что полиция Италии обыскала отель сборной России по биатлону на чемпионате мира по запросу Международного союза биатлонистов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #италия #политика #общество #биатлон

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