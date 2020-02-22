Посольство РФ потребовало от Италии разъяснений из-за обысков у биатлонистов

Посольство России в Италии потребовало у властей страны разъяснений в связи с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве. Об этом стало известно в субботу, 22 февраля.

«Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом Председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений»,— сообщило посольство в Twitter.

ГК России в Милане проверяет сми информ-ю СМИ об обысках в номерах биатлонистов российской сборной, связывается с полицией для выяснения обстоятельств происходящего. В Антерсельву, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия нашим спортсменам на месте.@MID_RF — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) February 22, 2020

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что полиция Италии обыскала отель сборной России по биатлону на чемпионате мира по запросу Международного союза биатлонистов.