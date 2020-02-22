Путин потребовал в два раза увеличить охват людей, принимающих терапию от ВИЧ-инфекции

Глава РФ Владимир Путин потребовал увеличить охват людей, принимающих антиретровирусную терапию от ВИЧ-инфекции до 90 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень поручений по вопросу противодействия ВИЧ в стране.

Отмечается, что при этом необходимо проработать вопросы снижения цен и осуществления централизованной закупки с фармпроизводителями. Кроме того, правительству до 1 июля поручили обеспечить разработку и утверждение новой государственной стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций ВОЗ.

Путин поручил правительству уделить особое внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркопотребители, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные и т. д.), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. Кроме того, необходимо увеличить охват тестирования на ВИЧ с помощью диспансеризации, но только с добровольного согласия граждан и с соблюдением их конфиденциальности.

Руководитель РФ подписал перечень поручений еще 31 декабря 2019 года, однако документ не публиковали в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ. По данным Роспотребнадзора, к концу 2019 года 1 068 839 россиян с ВИЧ-инфекцией проживали в РФ. Среди них на диспансерном наблюдении стоят 11,4 тысячи несовершеннолетних, из них более 50 процентов в возрасте старше 11 лет, 16,9 процентов – в возрасте восьми-десяти лет.