Биатлонист Логинов может пропустить чемпионат мира из-за обысков

Биатлонист из РФ Александр Логинов рискует не попасть на эстафету чемпионата мира из-за обысков, заявил его тренер. Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Ранее РИА Новости сообщали об обысках, прошедших в отеле сборной России по биатлону. В ордере итальянской полиции сказано, что Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил.

Полицейские зашли в номер россиян в шесть утра — обыск шел полтора часа. У Логинова изъяли компьютеры, смартфоны и винтовку. Под подозрения также попал его тренер Александр Касперович. Сам Логинов считает утренний обыск в день эстафеты близким к беспределу. По его словам, запрос на проверку пришел полиции от Международного союза биатлонистов (IBU).

«Они считают, что возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты», — сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, цитирует РЕН ТВ.

12 февраля в IBU подтвердили двухлетнюю дисквалификацию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил с 2012 по 2015 год.