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11:30   22 Февраля 2020
Россия

Boeing сообщила о закупке комплектующих для Starliner в Воронеже

Boeing сообщила о закупке комплектующих для Starliner в Воронеже

Boeing планирует купить в России преобразователь для своего космического корабля Starliner. Об этом в субботу, 22 февраля, пишет РИА Новости, ссылаясь на космическое подразделение компании. 

Речь идет о блоке, который позволит кораблю получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней. Производит деталь ЗАО «Орбита» в Воронеже. На МКС преобразователь применяют на протяжении 20-ти лет. В Starliner выбрали изготавливаемый в России блок по критерию надежности. 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удивился, что частная российская компания изготавливает агрегат для системы посадки американского корабля. 

«В системе посадки они [воронежское предприятие — ред.] кое-что делают по их заказу, они для Boeing делают. Я сам удивился, когда узнал», — отметил глава Роскосмоса.

Речь идет о корабле весом 13 тонн, который способен в течение 60 часов осуществлять автономный перелет. Он рассчитан на экипаж из семи человек. Свой первый испытательный полет в беспилотном режиме Starliner завершил в декабре прошлого года, совершив посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #общество #весь мир #boeing

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