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 Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет в мае 2020 года

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет в мае 2020 года
11:19   22 Февраля 2020
Весь мир

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет в мае 2020 года

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет в мае 2020 года

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года, спустя 15 лет после окончания ситкома. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO.

Все шесть главных героев сериала снялись в новом эпизоде. Подписчики сервиса смогут посмотреть новую серию вместе со всеми старыми эпизодами ситкома.

«Я узнал о "Друзьях", когда сериал находился на самых ранних стадиях разработки, а затем получил возможность работать над ним много лет спустя и был рад видеть, что ситком завоевывает популярность у зрителей из поколения в поколение. Начинается эра, когда "Друзья" и зрители сериала собрались вместе в реальном времени, и мы думаем, что это особенное воссоединение захватит дух, объединяя старых и новых поклонников», – сказал директор по контенту HBO Max Кевин Рейли.

Первый эпизод «Друзей» вышел в 1994 году. Став одним из самых рейтинговых шоу на телевидении, сериал до сих пор пользуется огромным успехом во всем мире. Будучи фаворитом среди критиков и фанатов на протяжении десяти сезонов, «Друзья» не только получили престижную кинонаграду «Эмми» за выдающийся комедийный сериал, но также эту награду получили звезды сериала Дженнифер Энистон за роль Рейчал Грин и Лиза Кудроу, сыгравшая в сериале Фиби Баффей.

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Автор: Алина Бранцевич
#кино #друзья #сериалы

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