Биатлонист Логинов назвал полицейский обыск в своем номере на ЧМ близким к беспределу

Биатлонист Александр Логинов назвал полицейский обыск в его номере во время чемпионата мира близким к беспределу. В эфире канала «Матч-ТВ» спортсмен рассказал, что около шести утра полицейские ворвались в номер, в котором остановился он и его коллега Евгений Гараничев.

«Сразу забрали «оружие» [винтовки], видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик — наш менеджер Екатерина. Проверили документы, которые они привезли, это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от них», — рассказал спортсмен.

По его словам, полицейские забрали компьютер, личные вещи и телефон. При этом не предъявили никаких обвинений.

«Это все очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог, Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не сломаемся», — добавил Логинов.

В Италии с 13 по 23 февраля проходит чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 22 февраля, заявлена мужская эстафетная гонка, от России в ней будут участвовать Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Ранее Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км, преодолев ее за 22 минуты, 48,1 секунды.