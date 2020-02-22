США провели учения по отработке ядерного удара по России

Соединенные Штаты провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Америки. Об этом сообщил представитель Пентагона высокого ранга в пятницу, 21 февраля.

«Мы провели небольшие учения, скажем так», — говорится в стенограмме брифинга, которую распространила пресс-службой американского военного ведомства.

Согласно сценарию, по которому проводилось учение, отрабатывалась ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Москва решает ограниченно применять ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

По его словам, во время учений была сымитирована реакция Штатов — ответ ядерным ударом против России. Во время учения глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как Вашингтон повел бы себя в такой ситуации.

Отмечается, что в мероприятии также участвовали представители конгресса США. Они пытались понять, как «происходит общение во время ядерного кризиса».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил госсекретарю США Майку Помпео принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.