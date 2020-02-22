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11:00   22 Февраля 2020
Весь мир

США провели учения по отработке ядерного удара по России

США провели учения по отработке ядерного удара по России

Соединенные Штаты провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Америки. Об этом сообщил представитель Пентагона высокого ранга в пятницу, 21 февраля. 

«Мы провели небольшие учения, скажем так», — говорится в стенограмме брифинга, которую распространила пресс-службой американского военного ведомства.

Согласно сценарию, по которому проводилось учение, отрабатывалась ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Москва решает ограниченно применять ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

По его словам, во время учений была сымитирована реакция Штатов — ответ ядерным ударом против России. Во время учения глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как Вашингтон повел бы себя в такой ситуации.

Отмечается, что в мероприятии также участвовали представители конгресса США. Они пытались понять, как «происходит общение во время ядерного кризиса». 

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил госсекретарю США Майку Помпео принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир #ядерный удар

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