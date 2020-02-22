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Драчев: Полиция Италии провела обыск российских биатлонистов по запросу IBU

Драчев: Полиция Италии провела обыск российских биатлонистов по запросу IBU

 Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске

Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске
Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

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10:27   22 Февраля 2020
Россия

Драчев: Полиция Италии провела обыск российских биатлонистов по запросу IBU

Драчев: Полиция Италии провела обыск российских биатлонистов по запросу IBU

Полиция Италии обыскала отель сборной России по биатлону на чемпионате мира по запросу Международного союза биатлонистов. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ».

«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович [личный тренер Александра Логинова — ред.] находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», — сказал Драчев.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал у себя в Telegram-канале, что полиция изъяла у биатлониста Александра Логинова компьютер и телефон.

15 февраля Логинов выиграл золото в спринте. Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Россиянин опередил французского биатлониста Мартена Фуркада. Иностранные спортсмены негативно отреагировали на победу Логинова. Его обвинили в нечестной победе из-за подозрений в допинге. 

Напомним, с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов был отстранен от участия в соревнованиях за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #общество #биатлон

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