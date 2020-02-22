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 Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске

Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске
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10:02   22 Февраля 2020
Россия

Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске

Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске

Мужчина, пострадавший при пожаре в жилом доме, скончался в Красноярске. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«Три человека в тяжелом состоянии, один средней тяжести, один мужчина скончался», — цитирует агентство собеседника.

Возгорание дома случилось в ночь на 22 февраля. Всего из здания были эвакуированы 32 человека. Медицинская помощь потребовалась пятерым. В настоящий момент устанавливается предварительная причина пожара.

Ранее стало известно, что мэрия Красноярска выделила жителям пострадавших квартир места для проживания в общежитии из городского маневренного фонда.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #красноярск #общество

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