Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске

Мужчина, пострадавший при пожаре в жилом доме, скончался в Красноярске. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«Три человека в тяжелом состоянии, один средней тяжести, один мужчина скончался», — цитирует агентство собеседника.

Возгорание дома случилось в ночь на 22 февраля. Всего из здания были эвакуированы 32 человека. Медицинская помощь потребовалась пятерым. В настоящий момент устанавливается предварительная причина пожара.

Ранее стало известно, что мэрия Красноярска выделила жителям пострадавших квартир места для проживания в общежитии из городского маневренного фонда.